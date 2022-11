Callan legisladores sobre corruptelas de antecesores

Legisladores de diferentes grupos parlamentarios prefirieron no declarar respecto a la supuesta entrega de dinero a diputados de la anterior Legislatura, denunciada por el periodista Juan José Rodríguez, con el objetivo de beneficiar algunas votaciones, pues argumentaron que en su momento procederá la Fiscalía General del Estado.

José Luis Fernández Martínez, líder de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, dijo ser respetuoso de las actuaciones del Ministerio Público a cargo de las presuntas investigaciones sobre la gestión pasada.

“Yo no quisiera ahondar por respeto al debido proceso y por no hacer prejuicios de manera adelantada. Nosotros tenemos que garantizar que las decisiones de los legisladores sean tomadas con absoluta libertad y que no exista ningún factor externo”, agregó.

Por separado, Rubén Guajardo Barrera, diputado del Partido Acción Nacional, quien formó parte de la anterior Legislatura, declaró que es totalmente ajeno a lo expuesto en una columna periodística sobre los presuntos hechos de corrupción.

“Desconozco lo que menciona el columnista. Al final estaremos en espera de ver qué menciona, yo creo que todavía falta investigación, en este caso desconozco la carpeta de investigación del Ministerio Público”, concluyó.