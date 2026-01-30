Cambio de Ruta podría acarrear sanciones por amparos: JGTS

La presentación sistemática de amparos en contra de obras estatales evidencia que Cambio de Ruta A.C. es una organización opositora al desarrollo de San Luis Potosí, reprochó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, por lo cual, puede valorarse la imposición de responsabilidades.

Fustigó lo anterior, después que la asociación ambientalista presentó un juicio de amparo indirecto en materia ambiental y de derechos humanos, en contra de la rehabilitación del centro acuático Splash, ubicado al interior del parque Tangamanga I.

El funcionario estatal manifestó que el propósito de Cambio de Ruta, es dañar el progreso impulsado por la administración estatal, dado que forma parte de la "herencia maldita".

"Es una lástima que utilicen esas herramientas que tanto han costado al país y a México los juicios de amparo (...) para propósitos políticos. Nosotros por nuestro lado vamos a atender el asunto", adelantó.

Ante la continua impugnación de obras públicas, Torres Sánchez planteó la posibilidad de que el estado genere responsabilidades contra las organizaciones con "propósitos oscuros", pero no especificó como sería este procedimiento.

La organización no gubernamental (ONG) , declaró que el juicio no se opone al desarrollo, sino que exige que cualquier proyecto público se realice con legalidad, evidencia técnica, transparencia y respeto a los derechos humanos, especialmente cuando se trata de espacios verdes urbanos y recursos hídricos escasos.