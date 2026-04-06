Campesinos bloquean en Villa de Arriaga por crisis del frijol

Productores de frijol bloquearon la localidad de San Agustín, en Villa de Arriaga, en el marco del paro nacional de transportistas y agricultores que se desarrolla en diversas carreteras del país.

Los campesinos denunciaron que el precio del frijol se ha desplomado hasta los 8 pesos por kilo, muy por debajo de lo que consideran justo, lo que los mantiene sin ingresos para continuar con el ciclo agrícola.

"Con ese precio no hacemos nada... necesitamos que nos lo compren mejor", señaló uno de los productores durante la protesta.

Indicaron que su principal demanda es que se respete un precio cercano a los 27 pesos por kilo, o al menos una tarifa que permita recuperar la inversión y sostener la producción.

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Además, acusaron que los centros de acopio dejaron de recibir el grano, lo que agrava la situación, ya que existe el riesgo de que la producción se deteriore sin poder comercializarse.

"Si no nos compran, está crítico... no tenemos para volver a sembrar", advirtieron.

La movilización en San Luis Potosí forma parte de una inconformidad más amplia a nivel nacional, donde productores y transportistas exigen mejores condiciones económicas, seguridad en carreteras y apoyo al campo.