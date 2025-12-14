logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

THE PARK

Fotogalería

THE PARK

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Canacintra SLP pide cautela ante alza al salario mínimo en SLP

El aumento del salario mínimo es objeto de análisis en la industria por Canacintra SLP.

Por Samuel Moreno

Diciembre 14, 2025 12:12 p.m.
A
Canacintra SLP pide cautela ante alza al salario mínimo en SLP

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), delegación San Luis Potosí, Imelda Elizalde Martínez, informó que el impacto del aumento al salario mínimo en el sector industrial se mantiene en revisión, tema que ha sido abordado a través del diálogo con distintos organismos empresariales y con la industria en general.

LEA TAMBIÉN

Qué se puede comprar de la canasta básica con el nuevo mínimo

Análisis del impacto del salario mínimo en la adquisición de alimentos esenciales.

La dirigente empresarial reconoció que el incremento al salario mínimo representa una acción concreta con un efecto positivo para la comunidad, al contribuir a mejorar la calidad y el nivel de vida de las personas trabajadoras; no obstante, subrayó la necesidad de analizar su aplicación al interior de las empresas para evitar afectaciones a su operación.

Elizalde Martínez explicó que una de las principales solicitudes del sector industrial es encontrar un equilibrio que permita a las empresas mantenerse como centros productivos y, al mismo tiempo, como espacios donde las y los trabajadores puedan desarrollarse laboralmente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En otro tema, al referirse a las madres trabajadoras, destacó que una de las iniciativas relevantes impulsadas en la industria ha sido la instalación de salas de lactancia, las cuales permiten dar continuidad a la alimentación del binomio madre-hijo durante las primeras etapas de desarrollo.

Añadió que cualquier programa adicional en favor de este sector debe ser analizado de manera integral, considerando los aspectos legales, recaudatorios y los tiempos que son determinantes para la industria.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Serrano celebra reforma de paridad en la gubernatura
Serrano celebra reforma de paridad en la gubernatura

Serrano celebra reforma de paridad en la gubernatura

SLP

Pulso Online

Afirma que la reforma busca cerrar la brecha de desigualdad

Venta de pirotecnia será vigilada en 58 municipios
Venta de pirotecnia será vigilada en 58 municipios

Venta de pirotecnia será vigilada en 58 municipios

SLP

Rubén Pacheco

Comerciantes de pirotecnia deben cumplir con autorización y capacitación para vender en fechas específicas.

Inicia reforestación gradual en el parque Juan Ruiz de Alarcón
Inicia reforestación gradual en el parque Juan Ruiz de Alarcón

Inicia reforestación gradual en el parque Juan Ruiz de Alarcón

SLP

Rolando Morales

El parque Juan Ruiz de Alarcón se renueva con la plantación de nueva vegetación

En menos de cinco minutos avalan Ley de Ingresos municipal 2026
En menos de cinco minutos avalan Ley de Ingresos municipal 2026

En menos de cinco minutos avalan "Ley de Ingresos municipal 2026"

SLP

Ana Paula Vázquez

La ley contempla alza de 4.10% en predial y ajustes en otros rubros