Canacintra SLP pide cautela ante alza al salario mínimo en SLP

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), delegación San Luis Potosí, Imelda Elizalde Martínez, informó que el impacto del aumento al salario mínimo en el sector industrial se mantiene en revisión, tema que ha sido abordado a través del diálogo con distintos organismos empresariales y con la industria en general.

La dirigente empresarial reconoció que el incremento al salario mínimo representa una acción concreta con un efecto positivo para la comunidad, al contribuir a mejorar la calidad y el nivel de vida de las personas trabajadoras; no obstante, subrayó la necesidad de analizar su aplicación al interior de las empresas para evitar afectaciones a su operación.

Elizalde Martínez explicó que una de las principales solicitudes del sector industrial es encontrar un equilibrio que permita a las empresas mantenerse como centros productivos y, al mismo tiempo, como espacios donde las y los trabajadores puedan desarrollarse laboralmente.

En otro tema, al referirse a las madres trabajadoras, destacó que una de las iniciativas relevantes impulsadas en la industria ha sido la instalación de salas de lactancia, las cuales permiten dar continuidad a la alimentación del binomio madre-hijo durante las primeras etapas de desarrollo.

Añadió que cualquier programa adicional en favor de este sector debe ser analizado de manera integral, considerando los aspectos legales, recaudatorios y los tiempos que son determinantes para la industria.