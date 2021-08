Canacope espera buen repunte por el regreso a clases

El regreso a clases será de beneficio para las tienditas y papelerías que se encuentran cerca de las instituciones educativas, comentó Armando Reyes Sías, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

Añadió que también tienen temor de que se puedan contagiar los estudiantes ya que si se arriesga la salud no habrá una buena reactivación de la economía.

Dijo que esperan que sus ventas puedan reflejarse un poco con la reapertura de las escuelas, pero también están preocupados por lo que pueda pasar con los pequeños, porque al estar en la escuela se corre el riesgo de un contagio ya que no sabrán qué es lo que pueden hace bien o mal y que para ellos todo es igual.

"Esperamos recuperación en ventas, quiera Dios que por el regreso a clases de manera presencial no hubiera contagios y que al contrario se viera favorable para todos ya que nos iría bien como venta en los comercios y la gente por salud", explicó.

Reyes Sías recalcó que desean una recuperación en sus ventas con las clases presenciales, pero también que no existan contagios con los niños y los jóvenes porque es un riesgo muy grande.

"Tenemos que entender que el Covid existe y no podemos decir que no, entonces es lo que esperamos es que no haya contagios, que no haya problemas y que todos recuperen su economía y la salud", refirió.

Actualmente se encuentran a punto de quiebra muchos negocios, aunque el dirigente dijo que no tienen un porcentaje porque todos se están quejando de las malas ventas. En este momento los que se recuperarían por la entrada a clases serían los negocios de uniformes, zapatos y las papelerías.

Para culminar expresó que espera que esos comercios levanten un poco sus ventas. "Somos de la opinión de mejorar las ventas y en general la economía de todos, pero con mucho cuidado".