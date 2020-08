Cancelados, festejos patrios en la capital potosina: Xavier Nava

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí determinó cancelar las celebraciones de las fiestas patrias del 16 de Septiembre, tomando en cuenta que la entidad está en la etapa de mayor riesgo de contraer la enfermedad por Covid, tal como lo señala el Semáforo Rojo Epidemiológico de la Federación.

La situación que enfrenta la Capital, con un alto número de personas contagiadas y fallecidas, obligó a la autoridad municipal a anular todos los actos cívicos que realiza el Municipio de forma tradicional, incluyendo a las 3 delegaciones La Pila, Villa de Pozos y Bocas.

"Hay que plantearlo de una vez para que no haya sorpresas, no habrá eventos públicos para conmemorar el 16 de Septiembre, lamentablemente este 2020 será diferente, tendremos que celebrarlo de forma particular siendo conscientes de que hay que cuidarse todos y todas", expuso el Alcalde Xavier Nava Palacios.

Adelantó que el recurso que se gastaría en los eventos públicos, será redirigido a la adquisición de material sanitario, a la compra de equipo, e incluso a programas de apoyo para seguir haciendo frente a la pandemia.