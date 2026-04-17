Cancelan concierto de Ángeles Negros en SLP; fans se quedan sin explicación

SAN LUIS POTOSÍ.– El concierto de Los Ángeles Negros, programado para este viernes en el Teatro de la Paz, administrado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, fue suspendido sin previo aviso, lo que generó inconformidad entre asistentes que ya habían adquirido boletos.

De acuerdo con testimonios de afectados, el recinto permaneció cerrado al momento del evento, mientras que no hubo información oportuna sobre la cancelación o reprogramación.

En una versión estenográfica difundida por asistentes, Jaziel Muñoz, vocalista de la agrupación, aseguró que el grupo no canceló la presentación y atribuyó la situación a problemas con la empresa promotora.

El cantante señaló que, según la información proporcionada al grupo, el evento en San Luis Potosí habría sido pospuesto por baja venta de boletos, aunque reconoció que ni siquiera ellos tenían claridad sobre si se trataba de cancelación o reprogramación.

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Asimismo, expuso que situaciones similares han ocurrido en otras plazas, donde conciertos se anuncian y se venden sin que se concrete el pago de los espacios, lo que termina derivando en cancelaciones de último momento.

De manera oficial, se ha difundido que el evento sería reprogramado para el 8 de julio, con validez de los boletos previamente adquiridos; sin embargo, hasta el momento no hay claridad sobre los procesos de reembolso ni garantías para los asistentes.

Los afectados señalaron que entre el público había personas de la tercera edad y visitantes de otros estados que realizaron gastos para asistir, lo que incrementó el malestar por la falta de información y organización.