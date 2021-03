Candidata de Morena denunciará a acosadores

El equipo de campaña de la candidata a gobernadora por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mónica Liliana Rangel Martínez, ha detectado vehículos sin placas que rondan las inmediaciones donde se desarrollan sus eventos proselitistas y por esa razón la abanderada solicitó protección del Estado y presentará denuncia.

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia de prensa matutina, que Rangel Martínez solicitó protección del estado debido a que sufrió amenazas durante su campaña proselitista.

Precisó que las agresiones han lastimado a sus colaboradores de compaña, y en su caso, los coches que acechan tienen "una serie de situaciones en donde están amenazando prácticamente mi integridad física", explicó.

La ex secretaria de Salud del Estado, dijo que así es como debe de iniciarse con la procuración de justicia, es decir, con la cultura de denunciar los hechos sufridos. "No hay paz sin justicia, pero no hay justicia sin denuncia", asentó.