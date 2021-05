Candidata señala a Govea por violencia

Apenas el 19 de mayo pasado y después de 45 días del inicio para recabar apoyo ciudadano, Silvia Janeth Vázquez Navarro, candidata a la diputación federal por el distrito electoral 4 del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), recibió material publicitario para llevar a cabo su campaña electoral.

Indicó que el viernes antepasado acudió a la Dirección Nacional de PMC en la Ciudad de México, donde le reportaron que se le enviaron a San Luis Potosí alrededor de 3 mil 500 artículos entre gorras, playeras, banderines y sombrillas, y por lo tanto, allá se haría la entrega.

Al acudir a la sede estatal, narró que no se encontraba Eugenio Guadalupe Govea Arcos, dirigente en el estado, pero la secretaria se lo comunicó vía telefónica, quien le dijo sentirse indignado por haber ido a la Ciudad de México. "Le dije que la indignada era yo, él (Govea Arcos) me dice que no tiene nada y que me lleve lo que me encuentre", relató.

Refirió que hasta antes de la retención de sus artículos promocionales, llevó a cabo algunos recorridos costeados, a través de colectas con familiares y amigos, y recientemente de "ride" facilitado por conductores de tráileres.

Vázquez Navarro dijo sentirse indignada, violentada en sus derechos humanos, su condición de mujer y de ser votada a un cargo de elección popular.

"Es una violencia lo que me está pasando", dijo.

La candidata naranja residente del municipio El Naranjo, reportó que el 19 de mayo pasado, recibió en un domicilio particular el citado material y una tarjeta con 5 mil pesos, destinados para cubrir los gastos de gasolina.

"Francamente en reiteradas ocasiones les comenté cuándo me van a dar mis recursos. El señor Govea dijo que yo era del ámbito federal, eso lo dijo en un grupo que tiene de candidatos. Hay personas que me cooperaron para que yo fuera a la Ciudad de México", concluyó.