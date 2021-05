Candidatos a alcaldes reportan gasto en cero

Si se detectan irregularidades en los reportes de fiscalización de las y los candidatos a los diferentes Ayuntamientos, se sancionará conforme a la legislación, advirtió Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE).

Algunos ejemplos de quienes no han reportado recursos ante la plataforma del INE, pese a que ya realizaron eventos y desarrollan sus campañas son: María Teresa Carrizales Hernández, candidata al Ayuntamiento capitalino del Partido Encuentro Solidario (PES) y Roberto Cervantes Barajas, candidato al gobierno de Soledad de Graciano Sánchez del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí (PNASLP), quienes reportan cero pesos.

En entrevista, el presidente del Consejo Local, recalcó que los aspirantes a cargos de elección popular deben reportar sus gastos en tiempo real, es decir, que las facturas se entregan diariamente.

"Es una obligación (reportar gastos). Es la fase inicial para construir todo el proceso de fiscalización de ese candidato o candidata en específico. Si no lo hace, está entorpeciendo y será sancionado", dilucidó.

El representante del INE en San Luis Potosí, aclaró que, aunque las y los aspirantes no tengan egresos económicos o no hayan tenido precampaña, no significa que no informen al respecto, "me lo reportas, pero me lo reportas en cero".

"Pueden tener la certeza que el Instituto da un seguimiento muy puntual a los gastos de los partidos, gastos de los candidatos y de los precandidatos. Es decir, hubo fiscalización durante la precampaña", puntualizó el funcionario federal.