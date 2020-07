Canelo, no tendrá más aventuras perrunas

Canelo, el "perro aventurero" no regresará a recorrer las calles de la capital potosina tal y como lo hizo durante 14 años de su vida; debido a la detección de un tumor venéreo transmisible mejor conocido como (TVT) que afecta principalmente a los genitales y que hoy lo mantienen en tratamiento médico que incluyen quimioterapias.

Canelo es descrito por sus cuidadores y cuidadoras como "un ser de luz que llegó a la tierra con una misión; ayudar a sus iguales que viven en situación de calle y concientizar a los potosinos del cuidado a ellos".

Este perro es uno de los más queridos y cuidados por los potosinos, que diariamente lo topaban durante sus recorridos, entre las amistades del perro aventurero, destacan propietarios de puestos de tacos, carnicerías, burritos y todo tipo de alimentos, quienes compartían su mercancía con él.

No se puede dejar de lado a las jovencitas potosinas, pues según comentó Marisol Carranza una de sus cuidadoras, "el perrito es un galán", ya que seguía en su andar principalmente a las mujeres jóvenes potosinas.

Su recorrido diario era variable, algunas veces podría ser visto cerca del Hospital Central y otras incluso podía llegar hasta la colonia Ricardo B. Anaya, sin exponer su vida, pues contrario a muchos potosinos, él prefería utilizar puentes peatonales y banquetas para realizar sus paseos.

Canelo se ha convertido en un icono potosino, cuenta con su página de Facebook con un registro de 17 mil seguidores que están atentos del andar y salud del can.

Lo poco que se sabe de la historia de Canelo, es que toda su vida ha vivido en las calles, incluso recientemente se dio la noticia de que tuvo descendencia, entre sus hijos se encuentra "Mona", una perrita que según sus cuidadores y cuidadoras es idéntica a su papá.

LUCHANDO POR SU VIDA

La vida de Canelo está por cambiar gracias al diagnóstico que realizó oportunamente el doctor Alejandro Villela, médico veterinario de gran renombre que desde hace muchos años se ha dedicado a salvar vidas de animalitos, además de ser ampliamente conocido por los rescatistas potosinos.

El tratamiento que debe seguir Canelo para el combate de TVT incluyen algunas quimioterapias, este lunes se le realizó la segunda, al momento el reporte del médico es que el animalito ha registrado una reacción favorable al tratamiento, sin embargo, es este tratamiento el que lo ha apartado de las calles, hecho que lo pone ansioso; actualmente el perrito se encuentra en la Estancia para el Perro Abandonado Santa Marta, pues fueron ellos quienes amablemente cedieron uno de sus espacios para lograr la recuperación de Canelo sin exponer a otros animalitos.

Marisol Carranza, una de las cuidadoras de Canelo, señaló que el tratamiento es caro, pues tan solo las quimioterapias tienen un costo de cerca de 2 mil quinientos pesos, además del costo de otros medicamentos y alimento, se estima que el mantenimiento del perrito es de aproximadamente cinco mil pesos.

Según comentó una de sus cuidadoras, el TVT es un padecimiento grave y doloroso, el cual afortunadamente en este caso se detectó a tiempo.

"Aun estando esterilizados ellos tienen el instinto, y si huelen una hembra en celo, llegan a montar, aunque no terminen el acto sexual hay intercambio de flujos, esto fue lo que lo llevo a contraer TVT, se sabe que esta enfermedad es muy dolorosa, que arde. Canelo fue esterilizado por el doctor Villela hace cinco años. Nosotros detectamos en algunas ocasiones que sangraba, y hace dos semanas detectamos que respiraba muy rápido, por lo que el doctor Villela inspeccionó sus partes íntimas y se detectó el tumor, por lo que tuvimos que conseguir un espacio para que pasara su tratamiento sin tener contacto con otros perritos; se le pidió el favor a la señora Pizzuto que diera hospedaje a Canelo para que se recuperara".

cuidemos a los canes

Marisol Carranza señaló que Canelo evoluciona muy bien, además de estar muy bien cuidado, sin embargo, hizo un llamado a los potosinos a preocuparse por todos los perritos callejeros y no solo por Canelo, pues afirmó que en la capital existen por lo menos tres mil perritos callejeros que requieren de una esterilización para terminar con la sobrepoblación y con los contagios de TVT, los cuales son dolorosos.

"A mí me gustaría que los potosinos así como se preocupan por Canelo, se preocuparan por todos los perros, pues hay tres mil perros callejeros y todos tienen el mismo derecho de salir adelante como Canelo, sería muy bueno que se esterilicen a las perritas y que no haya más TVT, porque Canelo está bien, pero en la calle hay muchos perritos así y que como no son Canelo, no son vistos y pasan desapercibidos pese al dolor por el que pudieran atravesar los animalitos", lamentó.

Pidió que a nombre de Canelo se haga una campaña de esterilización, en la cual los potosinos apadrinen a perritas y se termine con el sufrimiento de los animalitos.

Se espera que Canelo pronto salga delante de su enfermedad, sin embargo, no volverá a las calles que recorrió durante 14 años, por lo que una vez que se recupere se buscará una familia que pueda darle un hogar definitivo al animalito.

Al momento, los gastos del tratamiento de Canelo corren a cargo de los potosinos que han aportado donativos, se espera que estos donativos continúen, por lo que si alguien está interesado en aportar puede hacer sus depósitos a la cuenta 5579083006929729 de Santander, además las personas que busquen aportar también podrán comunicarse con su cuidadora Marisol Carranza al teléfono 4442045872.