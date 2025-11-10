Caos vial por bloqueo en la salida a Guadalajara: exigen agua en Escalerillas

Habitantes de la comunidad de Escalerillas realizaron este lunes un bloqueo en la Glorieta Real para exigir una solución inmediata a la falta de suministro de agua, que —aseguran— se ha prolongado por más de tres meses. Denunciaron que el desabasto se ha vuelto recurrente desde hace años y que, ante la ausencia de un servicio regular, se ven obligados a surtirse mediante pipas, muchas veces pagadas con recursos propios.

Durante la manifestación, los vecinos señalaron que no han recibido atención por parte de las autoridades municipales ni estatales, pese a insistir en gestiones previas. Aseguraron que lo único que han recibido son promesas sin cumplir y respuestas evasivas. "Nada más nos dan largas", expresaron.

Las y los inconformes también manifestaron preocupación por el inminente arranque de la construcción del ducto que conectará la zona del Peaje con la presa San José, obra prevista para iniciar en los próximos días. Temen que, lejos de mejorar las condiciones de la comunidad, el proyecto agrave aún más el desabasto que ya enfrentan.

Acusaron además inconsistencias en el reparto de agua mediante pipas, señalando que vehículos rotulados con el logo de Interapas estarían siendo utilizados por particulares para vender el líquido, sin que haya un programa real de distribución gratuita. Esto, dijeron, contribuye a que el servicio siga sin regularizarse en Escalerillas y sus anexos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los manifestantes insistieron en que la comunidad también tiene derecho a un suministro digno y continuo. "Somos gente humana también", subrayaron, al tiempo que pidieron ser escuchados y atendidos con urgencia.



