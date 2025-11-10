logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Fotogalería

"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Caos vial por bloqueo en la salida a Guadalajara: exigen agua en Escalerillas

Habitantes de Escalerillas bloquearon la glorieta de La Familia

Por Rolando Morales

Noviembre 10, 2025 11:20 a.m.
A
Caos vial por bloqueo en la salida a Guadalajara: exigen agua en Escalerillas

Habitantes de la comunidad de Escalerillas realizaron este lunes un bloqueo en la Glorieta Real para exigir una solución inmediata a la falta de suministro de agua, que —aseguran— se ha prolongado por más de tres meses. Denunciaron que el desabasto se ha vuelto recurrente desde hace años y que, ante la ausencia de un servicio regular, se ven obligados a surtirse mediante pipas, muchas veces pagadas con recursos propios.

Durante la manifestación, los vecinos señalaron que no han recibido atención por parte de las autoridades municipales ni estatales, pese a insistir en gestiones previas. Aseguraron que lo único que han recibido son promesas sin cumplir y respuestas evasivas"Nada más nos dan largas", expresaron.

Las y los inconformes también manifestaron preocupación por el inminente arranque de la construcción del ducto que conectará la zona del Peaje con la presa San José, obra prevista para iniciar en los próximos días. Temen que, lejos de mejorar las condiciones de la comunidad, el proyecto agrave aún más el desabasto que ya enfrentan.

Acusaron además inconsistencias en el reparto de agua mediante pipas, señalando que vehículos rotulados con el logo de Interapas estarían siendo utilizados por particulares para vender el líquido, sin que haya un programa real de distribución gratuita. Esto, dijeron, contribuye a que el servicio siga sin regularizarse en Escalerillas y sus anexos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los manifestantes insistieron en que la comunidad también tiene derecho a un suministro digno y continuo. "Somos gente humana también", subrayaron, al tiempo que pidieron ser escuchados y atendidos con urgencia.


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Caos vial por bloqueo en la salida a Guadalajara: exigen agua en Escalerillas
Caos vial por bloqueo en la salida a Guadalajara: exigen agua en Escalerillas

Caos vial por bloqueo en la salida a Guadalajara: exigen agua en Escalerillas

SLP

Rolando Morales

Habitantes de Escalerillas bloquearon la glorieta de La Familia

Frente frío 13 golpeará a San Luis Potosí con bajas temperaturas
Frente frío 13 golpeará a San Luis Potosí con bajas temperaturas

Frente frío 13 golpeará a San Luis Potosí con bajas temperaturas

SLP

Redacción

Se prevén lluvias, heladas y descensos drásticos de temperatura durante toda la semana

Morena desconoce iniciativa de deuda de Carlos Arreola
Morena desconoce iniciativa de deuda de Carlos Arreola

Morena desconoce iniciativa de deuda de Carlos Arreola

SLP

Ana Paula Vázquez

Diputado bajó el proyecto y nos mandó copia: Rodríguez Velázquez

Cierra Cruz Roja un muy mal año
Cierra Cruz Roja un muy mal año

Cierra Cruz Roja un muy mal año

SLP

Samuel Moreno

La gente ha dejado de apoyar a la institución de auxilio y socorro, lamentan