Profeco exigirá cumplir ofertas este Fin

Ciudad de México.- Durante la edición 15 del llamado fin de semana más barato del año, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hará que se respeten los precios que tiendas establezcan en las etiquetas, aunque sean errores, afirmó su titular Iván Escalante.

En pasadas ediciones de El Buen Fin se han hallado pantallas con precios de 3 pesos, en lugar de 3 mil, y casos sin especificar la cantidad de artículos a adquirir una persona.

El gobierno, a través de la Profeco, intervendrá cuando encuentre a establecimientos que no estén inscritos en El Buen Fin, que se celebrará del 13 al 17 de noviembre, y pretendan promocionar ofertas.

También habrá acciones contra negocios que simulen bajar los precios, ya que se les pedirá que suspendan la información o publicidad que viole las disposiciones legales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Los proveedores que indiquen en la publicidad de los productos comercializados que los mismos tuvieron una baja de precio con motivo del Buen Fin, o que estén afiliados sin en verdad estarlo, podrían estar utilizando publicidad engañosa”, explicó la Profeco.

La Profeco desplegará a mil 196 servidores públicos para defender los derechos de los consumidores.