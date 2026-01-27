Capacitan a personal de Protección Civil en SLP

En el contexto de la temporada de vientos, lluvias y bajas temperaturas, personal de la Dirección Municipal de Protección Civil recibe cursos de actualización enfocados en prevención de riesgos y atención de emergencias, informó el Ayuntamiento de la capital.

La capacitación incluye primeros auxilios, manejo de incidentes y protocolos de actuación, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que pongan en riesgo a la población.

Las actividades forman parte de los esquemas internos de preparación del área, que busca mantener a su personal operativo con conocimientos actualizados para la atención de contingencias en San Luis Potosí.