logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOURDES INICIA SU FE

Fotogalería

LOURDES INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Capacitan a personal de Protección Civil en SLP

Personal municipal recibe cursos de actualización para atención de emergencias.

Por Redacción

Enero 27, 2026 11:29 a.m.
A
Capacitan a personal de Protección Civil en SLP

En el contexto de la temporada de vientos, lluvias y bajas temperaturas, personal de la Dirección Municipal de Protección Civil recibe cursos de actualización enfocados en prevención de riesgos y atención de emergencias, informó el Ayuntamiento de la capital.

La capacitación incluye primeros auxilios, manejo de incidentes y protocolos de actuación, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que pongan en riesgo a la población.

Las actividades forman parte de los esquemas internos de preparación del área, que busca mantener a su personal operativo con conocimientos actualizados para la atención de contingencias en San Luis Potosí.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Capacitan a personal de Protección Civil en SLP
Capacitan a personal de Protección Civil en SLP

Capacitan a personal de Protección Civil en SLP

SLP

Redacción

Personal municipal recibe cursos de actualización para atención de emergencias.

FUNI 2026 abrirá opciones universitarias a jóvenes potosinos
FUNI 2026 abrirá opciones universitarias a jóvenes potosinos

FUNI 2026 abrirá opciones universitarias a jóvenes potosinos

SLP

Redacción

La Feria de Universidades Interactiva se realizará el 6 y 7 de febrero

Derribarán 12 quioscos del parque Morales tras accidente
Derribarán 12 quioscos del parque Morales tras accidente

Derribarán 12 quioscos del parque Morales tras accidente

SLP

Rolando Morales

El titular de Servicios Municipales informó sobre el deterioro avanzado de esas estructuras

Promete Salud 21 equipos de alta tecnología para SLP
Promete Salud 21 equipos de alta tecnología para SLP

Promete Salud 21 equipos de alta tecnología para SLP

SLP

Agencias

La inversión incluye aceleradores lineales, tomógrafos, resonadores magnéticos y mastógrafos