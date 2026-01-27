"Pemex toma sus decisiones": Sheinbaum

Después de que Bloomberg reportó que Pemex suspendió sus planes de enviar un cargamento de petróleo a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que "es una decisión soberana" y "Pemex toma sus decisiones".

"Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Y también como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias petróleo a Cuba, pues tienen que ver también como una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente", dijo.

En su conferencia mañanera de este martes 27 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó el bloqueo de Estados Unidos a la isla, que ha generado un "problema de desabasto".

"México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces, la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex, en función de los contratos o ya en todo caso del gobierno de una decisión humanitaria de enviar en determinadas circunstancias", dijo.

"¿Se desmiente este tema de que se suspendió o está por suspenderse el envío de petróleo?", se le preguntó.

"Es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario", respondió.