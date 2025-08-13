Cárcamo de La Libertad, afectado por vandalismo: Interapas

El Organismo Operador de Agua (Interapas) informó que la rehabilitación del cárcamo pluvial de "La Libertad", ubicado en Villa de Pozos, se ha retrasado debido a acciones de vandalismo en las instalaciones.

Esto, luego de que el diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Fernando Gámez Macías, acusó directamente al organismo de abandonar el cárcamo de La Libertad, luego de municipalización de Villa de Pozos al no dar mantenimiento a la infraestructura, situación que también afecta al municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Ante esto, el Interapas informó que actualmente se trabaja en la planeación para la intervención de este cárcamo pluvial en el municipio de Villa de Pozos.

Detallaron que la intervención estaba programada para la semana pasada, sin embargo, los trabajos tuvieron que posponerse , debido a actos de vandalismo en las instalaciones del cárcamo.

El organismo explicó que actualmente el proyecto se encuentra en fase de planificación para definir las acciones necesarias y el procedimiento de reparación .