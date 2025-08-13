Acusan al Interapas de abandonar cárcamo

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Fernando Gámez Macías, acusó que el organismo operador Interapas, ha abandonado el cárcamo de La Libertad, lo que ha generado afectaciones para 26 mil habitantes de la zona, incluyendo el límite entre La Libertad, Villa de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez.

El legislador señaló que tras la desincorporación de Villa de Pozos del municipio de la capital, Interapas dejó de brindar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, lo que ha provocado que las aguas negras se remansen y regresen a los domicilios.

“Es una práctica usual del Interapas y la condenamos. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que haya un castigo ejemplar para los funcionarios que no acaten sus obligaciones legales”, advirtió el diputado.

En cuanto a la iniciativa para desincorporar a Soledad de Graciano Sánchez de Interapas, Gámez Macías informó que, ya se trabaja en coordinación con el Ayuntamiento de Soledad y que se han sostenido reuniones con la presidenta concejal de Villa de Pozos. Afirmó que ambos municipios pueden brindar por sí mismos el servicio de agua potable y que actualmente se realiza la revisión técnica correspondiente.

Sin embargo, acusó un “choque político” con la alcaldía de la capital, pues ésta no ha entregado a Villa de Pozos la infraestructura sanitaria e hidráulica que le corresponde,

lo que obstaculiza que el municipio opere de forma independiente.

El diputado adelantó que en caso de concretarse la separación, cada municipio contaría con su propio organismo operador, decisión que correspondería a

los alcaldes.