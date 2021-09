Carreras, desdeñado por policías estatales

Sin que ninguna autoridad federal, estatal o municipal hiciera esfuerzos efectivos por evitar la afectación a miles de habitantes de la capital, agentes de Ministerio Público y policías, afiliados a la Asociación de Ministerios Públicos, Elementos Investigadores, Científicos y Preventivos A.C. desquiciaron la ciudad por segundo día consecutivo al bloquear la carretera 57, a la altura de la Plaza Sendero. A la inacción de las autoridades, se sumó el fracaso de una gestión hecha directamente por el gobernador Juan Manuel Carreras López, cuyas propuestas de solución para el pago de un incremento salarial y diversas prestaciones pendientes fueron desdeñados abiertamente por Adriana Moya, representante de los quejosos.

Por segundo día consecutivo, elementos de diversas corporaciones estatales realizaron un bloqueo a la carretera 57. Primero, muy temprano, en el carril con rumbo a la Zona Industrial, y, ya por la tarde, ante el fracaso de las negociaciones, se extendió el bloqueo en el sentido contrario.

Fue un miércoles caótico para la vialidad en la Zona Metropolitana, pues además de este bloqueo, vecinos de colonias que carecen de servicio constante de agua potable o de falta total del suministro, y los operadores de transporte comunitario de la Huasteca también realizaron bloqueos en la avenida Universidad, a la altura del Templo de San José, la primera, y la segunda, registrada en avenida Muñoz.

El bloqueo a una vía federal generó la inquietud de los manifestantes de ser desalojados por la Guardia Nacional, expresado en un mensaje difundido vía redes sociales, pero no se observó la presencia de elementos federales

El gobernador Juan Manuel Carreras pretendió dialogar con Adriana Moya, representantes de los inconformes, pero su petición fue desdeñada de manera tajante por la vocera.

Moya incluso se vio irónica al preguntar, tras contestar la llamada que fue atestiguada por varios medios de comunicación "¿Cuál Juan Manuel?".

El mandatario planteó que se podía pagar el incremento salarial de la última quincena que le correspondía a su administración, pero en el tema del seguro de riesgo, planteó que era un tema que ver con el gobierno de Ricardo Gallardo, que entra en funciones el próximo domingo.

"Adriana, esto se resuelve, perdóname, sin tanto grito y tanto sombrerazo. Se resuelve rápido", planteó el mandatario, "tienes que darle salida al tema"

La respuesta de su contraparte fue una negativa total "la salida la tienen que dar ustedes no yo, porque si me dice que ya está el recurso, ponga a trabajar a los titulares para que empiecen a dispersar. Ustedes son los que tienen que dar salida, no yo".

El gobernador terminó la conversación diciendo a su interlocutora que el secretario general de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo se contactaría.

El bloqueo se levantó anoche a las 21:45, pero los inconformes indicaron que "tentativamente" reanudarían hoy su protesta en Palacio de Gobierno, pero "si no hay resultados positivos" interrumpirían de nuevo la vialidad en la carretera 57.