Carreras plantea recaudar más impuestos con sector de las apuestas

En el contexto de la pandemia de la Covid-19, el gobernador Juan Manual Carreras López, busca que se reforme y adicione contenido a la Ley de Hacienda para el Estado, en aras de obtener nuevas fuentes de ingresos, mediante la industria del juego con apuestas.

El planteamiento del mandatario estatal priista expone que el ejercicio fiscal 2020 ha sido marcado por la contingencia, cuyo impacto colateral provocó afectaciones de carácter social, familiar, educativo, laboral y productivo, que repercutieron en la economía.

Enfatiza que la actividad de recaudación no es ajena a dicho impacto, dado que no puede ejecutar la misma como lo hacía con normalidad, en razón de las medidas de sana distancia en la atención al contribuyente.

Reporta que, para este año se contempla una caída en la recaudatoria de contribuciones locales en alrededor de un 11 por ciento, en referencia a lo presupuestado en la Ley de Ingresos de ese ejercicio fiscal; y una recuperación para el ejercicio 2021 de entre 3 a 5%.

Frente a esas condiciones, precisa que la perspectiva de ingresos propios en 2021 es 6 por ciento menor a la estimada en la Ley de Ingresos 2020. Aunado a ello, en el próximo ejercicio, las participaciones federales para San Luis Potosí también serán menores a las recibidas en 2020.

"Esta situación obliga a buscar mayores ingresos que permitan hacer frente al gasto público que se ve afectado por los efectos de la pandemia y su atención sanitaria (...) se considera factible optar por la industria del juego con apuestas como una fuente de potencial recaudación", señala al proponer ampliar la base de contribuyentes de un impuesto ya existente, incorporando a los jugadores y/o apostadores, gravando la actividad propia de jugar y apostar.

Considera que tal industria no proporciona beneficios directos a la sociedad, si en cambio produce efectos no deseables que otros sectores económicos no generan, pues entre éstas se incluyen pérdidas por la reducción de la productividad en el trabajo y reducción del ahorro familiar.

Bajo todo el contexto expuesto, sugiere reformar los artículos 15, 16, 17 y 18; y adicionar la nomenclatura de SECCIÓN PRIMERA y SECCIÓN SEGUNDA dentro del Capítulo III Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos, Apuestas y Juegos Permitidos, así como los artículos 19 QUINQUIES, 19 SEXIES, 19 SEPTIES, 19 OCTIES, 19 NONIES, 19 DECIES, Y 19 UNDECIES, de la citada legislación.