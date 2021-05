Carreras pretende realizar un "marcelazo" a la inversa: Benavente

El gobernador Juan Manuel Carreras López, pretende realizar un "marcelazo" a la inversa, pues el tema de la desincorporación del terreno de Ford, ha obligado al Gobierno del Estado a tener que repartir puestos para "entonces contar con votos", denunció Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Recordó que al cierre de su mandato el gobernador panista Marcelo de los Santos Fraga, solicitó un crédito de mil 500 millones de pesos, y ahora Carreras López busca vender dicho espacio para cubrir los boquetes financieros de la actualidad.

Frente a ello, sentenció que tal problemática no la generó la ciudadanía, por ello, la administración estatal debe encargarse de resolverla. "Estamos aquí con una representación popular, no representando a un partido político, no representando al Gobierno del Estado".

Contextualizó que las Comisiones de Justicia y Gobernación remitieron al Poder Ejecutivo un documento donde solicita sustituir el perfil desestimado para la magistratura numeraria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), dado que no cumple con los requisitos de ley. Aunque no la mencionó por su nombre, se refirió a Cecilia de los Ángeles González Gordoa, directora general del Sistema Estatal del DIF.

En respuesta, precisó que el mandatario estatal envió una acta de nombramiento de la Junta de Gobierno del DIF, cuyo documento pudo presentarlo la funcionaria estatal, es decir, hay preferencia sobre dicho perfil para la magistrada numeraria.

"No creo que hoy podamos poner de cuclillas a San Luis Potosí a los espacios como magistrados del Poder Judicial y magistrados del TEJA, todo por vender los terrenos de la Ford", demandó.

Benavente Rodríguez matizó que la titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tiene gran experiencia y un currículum destacado en materia de Derechos Humanos, sin embargo, "hay que aceptar nuestras deficiencias".

"Sé que no soy cómoda y veo las caras de algunos de mis compañeros diputados y diputadas que reprueban mi actuar, pero mi actuar no es asunto que tenga que ver con agachar los cuernos o con ser institucional como se dice", enfatizó al subir a tribuna durante la sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado.