Caseta telefónica abandonada afea la calle Tatanacho luce

En la avenida Tatanacho y lateral norte de Salvador Nava Martínez se encuentra totalmente tirada en un jardín una caseta telefónica de servicio público, incluso maleantes han llevado hasta martillos para tratar de retirar las pocas monedas que tiene adentro, los vecinos solicitaron el apoyo de la autoridad para que retiren la caseta del lugar a la brevedad posible.

De acuerdo a vecinos del sector, la caseta telefónica lleva abandonada en la zona desde hace tres meses y aunque se ha reportado el desperfecto, al momento nada se ha hecho para acudir a retirar la caseta telefónica del lugar.

Karina Zúñiga señaló "hemos reportado al Ayuntamiento esto, pero no lo retiran, no entiendo porque no nos hacen caso, ni porque nos dejaron esta caseta aquí tirada necesitamos que la retiren cuanto antes, porque da muy mala imagen además de que puede causar algún accidente en una persona que vaya distraída", señaló.

Arturo Rodríguez quien también habló al respecto, señaló "no se vale que hagan esto, para qué retiran las casetas del lugar en donde están colocadas, solo vienen y nos las dejan aquí, esto ya parece basura, han venido personas a tratar de sacar monedas con martillos y otro tipo de herramientas, pero no han podido ni siquiera abrirlo", manifestó.

Los ciudadanos exigieron a la autoridad retirar la caseta del lugar a la brevedad y pedirle a la compañía que resguarde el equipo para evitar que vuelva a ser blanco de la delincuencia.