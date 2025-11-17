Casi 5 mil heridos en accidentes

En el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico en lo que va del 2025, el estado de San Luis Potosí se han registrado cerca de 5 mil víctimas lesionadas en siniestros viales, de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud.

Según los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, hasta el corte del 10 de noviembre se han registrado un total de 4 mil 662 víctimas lesionados en siniestros de tránsito en los que se vieron involucrados vehículos motorizados. De este rubro 2 mil 881 fueron hombres y 1 mil 781 fueron mujeres.

Asimismo en lo que va del año se han registrado un total de 341 peatones envueltos en siniestros viales, de los cuales 226 fueron hombres y 115 mujeres.

El más reciente siniestro vial se reg istró en un choque en el bulevar del Río Españita a la altura del Fraccionamiento Españita en donde los automóviles participantes acabaron totalmente destrozados y provocó la muerte de tres mujeres que perdieron la vida y dos hombres que resultaron lesionados.

El colectivo Pedaleando SLP señaló que los siniestros viales registrados en la capital potosina no fueron “accidentes”, sino hechos prevenibles derivados de exceso de velocidad, conducción alcoholizada e infraestructura insegura. Indicó que la seguridad vial constituye una problemática pública y sistémica, que requiere soluciones estructurales y no solo atención a conductas individuales.