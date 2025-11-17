Emiten recomendaciones para prevenir males respiratorios en escuelas

El gobierno de Villa de Pozos revisará los centros escolares para verificar que se sigan los protocolos de prevención de enfermedades respiratorias marcados por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Esto, en adelanto a los frentes fríos que se pronostican para lo que queda de noviembre y las semanas de diciembre previas al periodo vacacional de Invierno.

Se revisará, entre otros aspectos, que se dé preferencia al uso de prendas abrigadoras por encima del uso de los uniformes, para proteger la salud de las y los estudiantes.

Al respecto, el director de Educación Municipal, Omar García Oliveros, subrayó la importancia de que las y los alumnos acudan a clases “debidamente protegidos con chamarras, bufandas, guantes y gorros, con el fin de prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada invernal”.

Recomendó a las y los padres de familia que, en caso de que sus hijas e hijos muestren síntomas de enfermedades respiratorias, éstos utilicen cubrebocas para evitar contagios y protegerse del frío.

En el caso de que los síntomas sean más fuertes, será mejor que las y los menores se queden en casa hasta su total recuperación con el fin de evitar contagios dentro de las aulas y proteger a la comunidad escolar en general.

De igual forma, pidió a los paterfamilias hacer lo posible por reforzar las defensas naturales de las y los menores a través de una alimentación sana que incluya frutas y verduras ricas en vitamina A, C y D, así como cuidar a niñas, niños y también a personas adultas mayores en las horas más tempranas del día y en la noche, que es cuando la temperatura suele descender de forma significativa.