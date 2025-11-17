El Palacio Colonna, sitio más exclusivo de Roma

Roma, Italia.- Millones de turistas visitan el Coliseo y la Capilla Sixtina cada año, pero solo una pequeña fracción logra entrar en los salones dorados del sitio más exclusivo de Roma: el Palacio Colonna.

La casa-museo privada se esconde a plena vista, extendiéndose en cuatro alas a lo largo de toda una manzana en el centro de la ciudad. Sus propietarios se aferran a sus costumbres claustrales, manteniendo las pinturas, esculturas, bustos, tapices y el Gran Salón de 76 metros (249 pies) del palacio barroco lejos de la mayoría de las miradas curiosas. Las puertas se abren a pequeños grupos de 10 personas a la vez, guiados por historiadores del arte durante unas pocas horas los viernes y sábados por la mañana.

“No podemos tener turismo masivo. No es el deseo”, dijo Elisabetta Cecchini, restauradora del palacio, y añade que la razón por la que se permite la entrada de visitantes es porque el arte muere si no hay apreciación pública. “No está destinado a ser un museo para ser mercantilizado”.

El príncipe actual de la familia, Don Prospero Colonna, todavía reside allí, y otorga infrecuentes aprobaciones para realizar eventos como el lanzamiento del libro del papa Juan Pablo II en 2005 y la exposición de moda católica del Museo Metropolitano de Arte en 2018, a la que asistieron la diseñadora Donna Versace y Anna Wintour de la revista Vogue. Ambas fueron inusuales ocasiones en las que los periodistas obtuvieron acceso al sitio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, Claudio Strinati, exsuperintendente de los museos de Roma, apoya el relativo aislamiento del palacio, diciendo que es “sin duda, uno de los mayores patrimonios artísticos de la humanidad y el deber de protegerlo recae en la familia”.

“No fueron concebidos como atracciones turísticas”, dijo. “En cambio, están hechos para quienes tienen una cierta comprensión de la historia”.

Desde el siglo XII, el palacio ha pertenecido a los Colonna, parte de la “nobleza negra”, el nombre que se dio a las familias romanas que se mantuvieron leales al papa y al Estado papal cuando el ejército italiano tomó la ciudad en 1870 para crear una nación unificada. Colgaron banderas negras fuera de sus palacios para mostrar que estaban de luto mientras, dentro de sus muros, se aferraban a sus obras maestras.