"Casi lista", iniciativa del Verde para castración química a violadores

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), informó que ya tiene "prácticamente terminada" la iniciativa sobre la castración química a personas violadoras, y solo espera opiniones de especialistas en salud y derechos humanos.

En entrevista, José Luis Fernández Martínez, coordinador parlamentario del PVEM, dijo que el principal objetivo de todo el esquema, es superar una probable acción de inconstitucionalidad presentada ante una inminente aprobación.

El PVEM debe superar los preceptos del artículo 22 de la Constitución federal, en el que están prohibidas "las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos y el tormento de cualquier especie".

El diputado reportó que las opiniones técnicas no se solicitaron a instituciones públicas, sino a especialistas particulares, las cuales no implican la erogación de gastos, dado que los expertos no buscan una retribución económica.

Fernández Martínez refirió que el Poder Ejecutivo elabora una iniciativa en el mismo sentido, por lo cual, al final podría solo presentarse uno de los dos planteamientos. "Todas las posibilidades están abiertas".

"Lo que buscamos es emitir una norma que sea funcional, que pueda librar un procedimiento de inconstitucionalidad que pudiera generarse con esta decisión. Entonces, estamos ya, con el documento prácticamente terminado", sostuvo.