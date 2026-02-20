CEA envía 120 mil litros de agua para combatir incendios en Mexquitic

La Comisión Estatal del Agua (CEA) apoyó las labores para controlar incendios en el municipio de Mexquitic de Carmona, con el envío de tres camiones cisterna de 20 mil litros cada uno.

Las unidades fueron destinadas a las comunidades de La Campana y Los López, donde se registraron los siniestros, en coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental.

Estrategia interinstitucional para el control de incendios

De acuerdo con la dependencia, en total se aportaron 120 mil litros de agua para reforzar las tareas de mitigación y avanzar en el control del fuego.

La intervención se realizó como parte de la estrategia interinstitucional para atender la contingencia y reducir riesgos a la población y al entorno natural.