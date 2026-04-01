CEA reporta altos niveles de almacenamiento en presas
Es superior al 80 por ciento, informó Pascual Martínez Sánchez
En la actualidad, el almacenamiento de las presas de San Luis Potosí es superior al 80 por ciento, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
El directivo estatal destacó que la captación actual de los cuerpos de agua en el estado se debe a las lluvias registradas durante el año pasado, eso sin considerar la recarga de los mantos freáticos.
Aunque las condiciones hídricas para el abasto de agua son favorables, subrayó que la CEA mantiene comunicación con los ayuntamientos y los organismos operadores para que operen correctamente las plantas potabilizadoras y el sistema de distribución.
"Tenemos buenos niveles en cuestión de las presas (...) el valle de San Luis es una zona de descarga donde descargamos el acuífero, pero realmente la recarga, inclusive ni siquiera es en gran parte de aquí del estado", exteriorizó.
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