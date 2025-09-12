logo pulso
"Ceepac administró mal sus recursos", dice García Vidal

Utilizó las ministraciones para cubrir liquidaciones y otros gastos, asegura titular de Sefin

Por Rubén Pacheco

Septiembre 12, 2025 12:03 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

Si bien, se hará frente a la petición de recursos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), dicha institución llevó a cabo un mal manejo de su financiamiento, acusó Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado.

Afirmó que la titular o administrador del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Paloma Blanco López, utilizó las ministraciones de la Sefin para cubrir liquidaciones y otros gastos, en lugar de pagar la renta de la instalaciones. "Yo ya he hablado múltiples veces con la autoridad", complementó.

En entrevista, planteó que la supuesta irregularidad podría implicar responsabilidad para la persona titular del Ceepac, "pero ya veremos los tiempos", añadió.

"El adeudo del Ceepac se ha manejado también de manera muy complicada. No es un adeudo como tal que nosotros tengamos con la institución", expuso.

En días pasados, La consejera presidenta Paloma Blanco López, informó que hasta el momento no ha habido respuesta positiva de la Sefin al adeudo de 21 millones de pesos correspondiente a la elección extraordinaria del Poder Judicial.

