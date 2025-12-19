Ceepac aún debe al INE $16 millones

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aprobó un presupuesto para 2026 de 278.5 millones de pesos, cifra que quedó más de 80 millones por debajo de lo que el propio organismo consideró necesario para operar y preparar el proceso electoral 2026–2027.

En paralelo, el Consejo General avaló una adecuación presupuestal para destinar 402 mil pesos al pago del convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) por la elección extraordinaria del Poder Judicial, realizada en junio de 2025.

Este adeudo corresponde exclusivamente a ese proceso y se cubre con economías internas y rendimientos financieros generados durante la elección.

El convenio firmado con el INE asciende a más de 21 millones de pesos. Hasta ahora, el Ceepac ha cubierto poco más de cinco millones, por lo que mantiene un saldo pendiente superior a 16 millones de pesos, sin que el presupuesto aprobado para 2026 contemple recursos específicos para liquidarlo.

Aunque el Congreso del Estado autorizó un incremento de 25 millones de pesos respecto a la propuesta original del Ejecutivo, el ajuste no cubre las necesidades planteadas por el organismo electoral.

Para el ejercicio fiscal 2026, el Ceepac había solicitado 407.7 millones de pesos, monto que, de acuerdo con el propio organismo, fue calculado bajo criterios de austeridad y enfocado en el gasto indispensable.

Ante este escenario, el Ceepac prevé iniciar 2026 con una estrategia de contención del gasto y la priorización de actividades clave como la planeación técnica, el desarrollo de sistemas y la capacitación, sin descartar la posibilidad de solicitar ampliaciones presupuestales conforme avance el año para no comprometer la organización del próximo proceso electoral.