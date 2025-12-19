logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ceepac aún debe al INE $16 millones

Se aprobó un presupuesto de 278.5 mdp, mucho menos de lo que requieren

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Ceepac aún debe al INE $16 millones

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aprobó un presupuesto para 2026 de 278.5 millones de pesos, cifra que quedó más de 80 millones por debajo de lo que el propio organismo consideró necesario para operar y preparar el proceso electoral 2026–2027.

En paralelo, el Consejo General avaló una adecuación presupuestal para destinar 402 mil pesos al pago del convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) por la elección extraordinaria del Poder Judicial, realizada en junio de 2025.

Este adeudo corresponde exclusivamente a ese proceso y se cubre con economías internas y rendimientos financieros generados durante la elección.

El convenio firmado con el INE asciende a más de 21 millones de pesos. Hasta ahora, el Ceepac ha cubierto poco más de cinco millones, por lo que mantiene un saldo pendiente superior a 16 millones de pesos, sin que el presupuesto aprobado para 2026 contemple recursos específicos para liquidarlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aunque el Congreso del Estado autorizó un incremento de 25 millones de pesos respecto a la propuesta original del Ejecutivo, el ajuste no cubre las necesidades planteadas por el organismo electoral.

Para el ejercicio fiscal 2026, el Ceepac había solicitado 407.7 millones de pesos, monto que, de acuerdo con el propio organismo, fue calculado bajo criterios de austeridad y enfocado en el gasto indispensable.

Ante este escenario, el Ceepac prevé iniciar 2026 con una estrategia de contención del gasto y la priorización de actividades clave como la planeación técnica, el desarrollo de sistemas y la capacitación, sin descartar la posibilidad de solicitar ampliaciones presupuestales conforme avance el año para no comprometer la organización del próximo proceso electoral.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Conflicto entre Partido Verde y Morena por Ley Gobernadora en San Luis Potosí
    Conflicto entre Partido Verde y Morena por Ley Gobernadora en San Luis Potosí

    Conflicto entre Partido Verde y Morena por "Ley Gobernadora" en San Luis Potosí

    SLP

    El Universal

    La aprobación de la Ley Gobernadora desencadena un debate sobre nepotismo político en México. ¿Qué posturas se enfrentan?

    Incendio en predio cercano al Centro Histórico
    Incendio en predio cercano al Centro Histórico

    Incendio en predio cercano al Centro Histórico

    SLP

    Redacción

    Policía Vial y Bomberos atienden siniestro en calles Coronel Espinosa y Pedro Moreno

    Finanzas mantendrá cajas recaudadoras operando en diciembre
    Finanzas mantendrá cajas recaudadoras operando en diciembre

    Finanzas mantendrá cajas recaudadoras operando en diciembre

    SLP

    Redacción

    La Sefin operará 22 oficinas durante diciembre y habilita pagos digitales las 24 horas.

    Siguen analizando extensión de horario de cierre en antros
    Siguen analizando extensión de horario de cierre en antros

    Siguen analizando extensión de horario de cierre en antros

    SLP

    Samuel Moreno

    Esto, con motivo de los festejos decembrinos en la capital