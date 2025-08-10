Ceepac plantea iniciar proceso electoral con más tiempo para preparativos

Parte de la reforma electoral, proviene de planteamientos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), consistentes, entre otros puntos, de la necesidad de tener un poco más tiempo para llevar a cabo los actos previos a los comicios.

Así lo expuso que J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, quien describió que significa definir los recintos para instalar los comités municipales y distritales, así como la elección de de los funcionarios electorales

"Entonces, nos han pedido que se valore la posibilidad de que se inicie el proceso electoral el próximo año. Si no en septiembre, puede ser en octubre o noviembre, bueno, se evalúa esa parte", exteriorizó

En entrevista, rememoró que El proceso electoral 2024 comenzó en enero de ese año, después que se recorriera varios meses "porque anteriormente se instalaba en la primera quincena del mes de septiembre del año anterior a la elección", añadió.

