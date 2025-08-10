CMIC tiene interés en desarrollar “Viviendas del Bienestar”

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en San Luis Potosí, encabezada por Leopoldo Stevens Pérez, informó que se encuentra en proceso de análisis y gestión para desarrollar proyectos de Vivienda del Bienestar, particularmente en la zona norte de la capital potosina, la cual podría convertirse en un nuevo polo de desarrollo habitacional.

El dirigente explicó que actualmente se realizan los trámites para la adquisición de terrenos y la obtención de la factibilidad de agua, aspectos indispensables para avanzar en los planes de construcción; “teniendo eso, creo que va a ser mucho más fácil desarrollar”.

Sobre el suministro del recurso, Stevens Pérez comentó que han sostenido reuniones con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y se les informó que ahora, es responsabilidad de cada municipio garantizar el abasto.

“Estamos hablando con los municipios para que nos puedan dotar de agua para este proyecto”, apuntó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El líder constructor precisó, que las principales áreas donde se busca impulsar la vivienda son San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles, donde los agremiados de la CMIC tienen interés en desarrollar nuevos complejos habitacionales.

Cabe mencionar que el proyecto inmobiliario Viviendas del Bienestar es una acción impulsada por el Gobierno Federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual busca construir viviendas dignificadas y de fácil acceso para las y los trabajadores.