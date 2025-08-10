Participa V. de Pozos por primera vez en la Fenapo

El gobierno municipal de Villa de Pozos no detalló a cuánto ascenderá el gasto de instalación y operación de sus stands en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025, pero se informó que el Patronato no cobrará por los espacios ocupados.

Se espera que el número de visitantes y la derrama económica supere cualquier cantidad invertida de recursos, aunque el área de Comunicación Social del Concejo Municipal recordó que esta es la primera vez que Pozos participa ya como municipio libre, por lo que no hay un referente que sirva de base para calcular cifras de visitas e ingresos.

En una semana o en quince días a más tardar, se realizará un corte para informar datos de visitantes e ingresos por conceptos como el cobro del impuesto predial que se estará haciendo en el stand del Pabellón Gubernamental, con base en un programa atractivo de descuentos en adeudos de años anteriores y en multas y recargos.

Dado que los espacios no generarán pago para el Patronato de la Feria, el gobierno poceño invertiría solamente en el montaje de escenografías, pues, por otra parte, el personal encargado de atender los stands será de la propia administración municipal.

Pozos tendrá presencia en el ya citado Pabellón Gubernamental, en la Muestra Gastronómica y en la Muestra Artesanal. Se espera, también, que a través de estos espacios se pueda atraer a visitantes al nuevo municipio en plan turístico.