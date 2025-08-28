Celebra Galindo recuperar su militancia priista
El alcalde recordó que es el instituto político que lo educó en la materia desde hace 40 años
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos advirtió que más que presidente municipal es un priista y un ciudadano que recuperó su militancia, pero todavía más que eso, se encuentra pendiente la resolución de una serie de litigios.
Añadió que la sentencia del TEPJF que revoca su expulsión del PRI, recobra para él un sentimiento de militancia y, moral y éticamente, el valor de ser priista.
Recordó que también está pendiente la resolución de otros litigios sobre el Consejo Político del PRI, por lo que confía en que las cosas se van a ir dando solas.
Por lo pronto, señaló, sí era su propósito que se le reconociera la militancia, porque ha sido integrante del partido desde hace más de 40 años, y finalmente es el Instituto político que lo educó en la materia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Celebra Galindo recuperar su militancia priista
Martín Rodríguez
El alcalde recordó que es el instituto político que lo educó en la materia desde hace 40 años
Falta de medicinas y abandono, los problemas de abuelitos en Soledad
Samuel Moreno
Esto, a propósito de que el 28 de agosto se celebra en México celebra el Día de los Abuelos
"Todos somos Alitos", dice Sara Rocha tras trifulca en el Senado
Ana Paula Vázquez
La lideresa estatal convocó a movilizaciones en contra de la 4T