Celebra Galindo recuperar su militancia priista

El alcalde recordó que es el instituto político que lo educó en la materia desde hace 40 años

Por Martín Rodríguez

Agosto 28, 2025 03:30 p.m.
A
Enrique Galindo / Foto: Pulso

Enrique Galindo / Foto: Pulso

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos advirtió que más que presidente municipal es un priista y un ciudadano que recuperó su militancia, pero todavía más que eso, se encuentra pendiente la resolución de una serie de litigios.

Añadió que la sentencia del TEPJF que revoca su expulsión del PRI, recobra para él un sentimiento de militancia y, moral y éticamente, el valor de ser priista.

Recordó que también está pendiente la resolución de otros litigios sobre el Consejo Político del PRI, por lo que confía en que las cosas se van a ir dando solas.

Por lo pronto, señaló, sí era su propósito que se le reconociera la militancia, porque ha sido integrante del partido desde hace más de 40 años, y finalmente es el Instituto político que lo educó en la materia.

