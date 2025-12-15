Celebra Galindo respaldo a su Ley de Ingresos para 2026

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, celebró la aprobación por mayoría de la Ley de Ingresos 2026 del Ayuntamiento capitalino por parte del Congreso del Estado, al considerar que se trata de un respaldo a las necesidades de la ciudadanía y a la planeación financiera del municipio.

Destacó que el beneficio principal de esta ley es para la población, ya que permite contar con mejores instrumentos de recaudación y con un equilibrio adecuado en el cobro de contribuciones como el Impuesto Predial y los trámites municipales.

Galindo Ceballos subrayó que la Ley de Ingresos no solo se enfoca en recaudar, sino en perfeccionar los mecanismos para hacer más eficiente la captación de recursos, lo que se traduce en mejores ingresos para el municipio.

En este sentido, dio a conocer que San Luis Potosí cerrará el año con ingresos cercanos a los cuatro mil millones de pesos, cifra que calificó como positiva, incluso sin considerar recursos de Villa de Pozos en años anteriores.

Con base en estas proyecciones, el alcalde estimó que para 2026 el municipio podría contar con un presupuesto global, integrado por recaudación propia y participaciones estatales y federales, superior a los cuatro mil 200 millones de pesos, lo que permitirá fortalecer la inversión pública.

Asimismo, adelantó que ya presentó al Cabildo un primer planteamiento del proyecto de presupuesto de egresos para 2026, el cual será analizado por las y los regidores. Señaló que su visión presupuestal está centrada en impulsar grandes obras de movilidad, como El Saucito, la salida a Guadalajara, Villa Magna y el Río Españita, además de buscar acuerdos con el Gobierno del Estado para realizar proyectos conjuntos que optimicen los recursos.

Finalmente, Enrique Galindo destacó que el Ayuntamiento mantendrá el ritmo de obra pública, como la pavimentación de calles y avenidas, así como la realización de festivales culturales especialmente en un año relevante como lo será 2026 por el contexto mundialista.