Entrega Galindo al Cabildo propuesta de ingresos para 2026

El alcalde aseguró que no contiene aumento en impuestos más allá de la inflación

Por Rolando Morales

Octubre 22, 2025 12:22 p.m.
A
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, informó que el Ayuntamiento ya entregó al Cabildo el primer proyecto de la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2026, el cual será analizado por la Comisión de Hacienda durante las próximas semanas, con fecha límite hasta el 15 de noviembre para su aprobación.

Galindo Ceballos destacó que la propuesta no contempla la creación de nuevos impuestos ni aumentos extraordinarios en las contribuciones municipales. Explicó que únicamente se proponen ajustes que permitan mantener el equilibrio financiero frente al factor inflacionario, con el objetivo de conservar la capacidad del municipio para realizar obras y acciones en beneficio de la ciudadanía.

"Les garantizo que no estamos proponiendo ningún impuesto nuevo, nada adicional; simplemente buscamos estar a la altura del factor inflacionario y de los índices de precios al productor y al consumidor, para evitar que se deprecie el presupuesto municipal", subrayó el alcalde.

Como ejemplo, Galindo mencionó la reciente sesión del Comité Técnico Catastral, donde se determinó que los valores catastrales de los predios en la ciudad solo se ajustarán conforme al índice inflacionario estimado en 5.5 por ciento, sin incrementos adicionales. Con ello, aseguró, se busca que el valor de las propiedades se mantenga estable y actualizado sin afectar a los contribuyentes.

El presidente municipal reiteró que la nueva Ley de Ingresos será "moderna, importante y responsable", y garantizó que no habrá sorpresas para la población: "No va a ser alarmante ni debe preocupar a nadie", afirmó.

SLP

Rolando Morales

El alcalde aseguró que no contiene aumento en impuestos más allá de la inflación

