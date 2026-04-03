Celebra San Juan de Guadalupe 65 años de la pasión de Cristo
Escenificación con más de seis décadas reúne a fieles en SLP
Con un entusiasmo propio de un lustro más, la escenificación de la pasión de Cristo cumplió 65 años en San Juan de Guadalupe.
Como es su costumbre, los vecinos se organizaron para dar vida al viacrucis que da cuenta de la vida que condenó a Jesús a la muerte, según las escrituras, por defender a los libres de pecado.
Tal y como ocurre cada año, se escuchaban gritos de dolor real, por el uso de cruces para subir a los que fueron Cristo y los ladrones.
Los vecinos, visitantes de otras colonias y asistentes de otras ciudades, siguieron uno a uno los actos desde el juicio de Jesús hasta la sentencia y crucifixión.
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Como es su costumbre, utilizaron la azotea de la casa parroquial para colocar artefactos pirotécnicos, simulando una tormenta que se produce con la crucifixión.
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