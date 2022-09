Cerveza sufre tercer incremento de precio en SLP

A-AA+

Esta semana de nueva cuenta los restaurantes, bares y tiendas reportaron un nuevo incremento al precio de la cerveza, se trata del tercer aumento en lo que va del año.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Bares, Restaurantes y Centros Nocturnos de San Luis Potosí, Roberto Pinto indicó que el sector sigue padeciendo por la escasez de cerveza en el estado, no obstante, agregó que pese a que no hay producto suficiente para cubrir la demanda, se registró un nuevo aumento por parte de la empresa y los distribuidores.

"Amanecimos con un incremento en los productos cerveceros, esto pese a que cerveza no hay, y aún así tenemos un aumento y hay desabasto" recalcó.

Explicó que este es el tercer incremento por parte de las compañías cerveceras, sin embargo, los mayoristas que están acaparando la poca cerveza disponible, están encareciendo aún más el producto.

En este sentido, refirió que en enero la caja de 24 cervezas media tenía un valor de 250 pesos, y el día de hoy el precio se encuentra entre los 335 hasta los 360 pesos.

Además, los bares y restaurantes se han visto obligados a realizar ajustes en los costos de los menús entre un 10 hasta 15 por ciento, pues también han tenido que solventar los incrementos en los productos cárnicos y de la canasta básica que repercuten directamente en los servicios que ofrecen.