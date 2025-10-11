logo pulso
Cesan a director de Protección Civil por actos de corrupción

Investigación interna revela presuntos actos de corrupción en la Dirección de Protección Civil Municipal

Por Redacción

Octubre 11, 2025 05:03 p.m.
A
Derivado de una investigación interna realizada por la Contraloría Municipal, se detectaron elementos que acreditan presuntos actos de corrupción en la Dirección de Protección Civil Municipal. En consecuencia, y en cumplimiento de los procedimientos administrativos correspondientes, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, en coordinación con la Oficialía Mayor, determinó el cese inmediato del titular de la dependencia, así como de otras seis personas adscritas a esa área.

El Alcalde Enrique Galindo designó como encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal a Alejandro Polanco Acosta, quien conducirá esta dirección en estricto apego a la legalidad.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí presentará una denuncia penal por estos hechos a la Fiscalía General del Estado, a fin de que se lleven a cabo las investigaciones necesarias y se determine, conforme a derecho, la probable responsabilidad de las personas involucradas.

La investigación fue iniciada por la Contraloría Municipal tras la recepción de denuncias ciudadanas que señalaban posibles irregularidades en la operación de la Dirección de Protección Civil.

