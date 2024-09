Chocan diputados por toma de protesta a Marcelino Rivera

El Congreso del Estado se negó a tomarle protesta al panista Marcelino Rivera como diputado, lo que desacataría una sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP).

Al inicio de la Sesión Ordinaria de este viernes, el diputado Rubén Guajardo del Partido Acción Nacional (PAN) propuso incluir la toma de protesta de Rivera Hernández en el orden del día, haciendo notar que el Congreso ya estaba fuera de tiempo para acatar la sentencia del Tribunal, que tuvo que haberse cumplido antes delas 14:04 horas de hoy.

El presidente de la Mesa Directiva, Cuauhtli Badillo Moreno, puso a votación la propuesta del diputado, sin embargo, antes de recabar los votos el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, intervino para señalar que no era de conocimiento de los demás diputados el estatus jurídico del caso, lo cual, era necesario para emitir un voto.

Guajardo Barrera y Serrano Cortés iniciaron una discusión desde sus curules, el primero pidiendo que se acatara la sentencia de TEESLP, mientras que el otro, junto con Cuauhtli Badillo, señalaron que debía respetarse el reglamento del Congreso del Estado y tomar protesta a Marcelino Rivera en una Sesión Solemne, la semana entrante.

Finalmente, Badillo Moreno puso a consideración del Pleno aprobar o no la propuesta de Rubén Guajardo para incluir la toma de protesta en el orden del día, pero obtuvo sólo 6 votos a favor de los diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y 21 votos en contra de los diputados de Morena, PVEM, PT y de Enrique Gerardo Ortíz Hernández, suplente de Marcelino Rivera.

En entrevista, Rubén Guajardo Barrera advirtió que esta situación conlleva un desacato a la sentencia de TEESLP, por el cual el Congreso del Estado podrá ser sancionado con una multa.

"No hay ninguna disposición en el reglamento de que no se pueda modificar el orden del día. Inclusive por eso siempre al inicio de la sesión se dice 'a votación el orden de día'. Lo que está faltando es voluntad, pero también conocimiento jurídico", comentó.