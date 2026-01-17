logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PRENDAS RETRO

Fotogalería

PRENDAS RETRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Chocan en Congreso por afiliaciones de Morena; "les dan dinero": PRI

El diputado Carlos Arreola presumió el crecimiento del Movimiento en el país

Por Ana Paula Vázquez

Enero 17, 2026 11:58 a.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

Morena asegura haber superado los 11 millones de afiliados en todo el país, un récord que el partido presenta como símbolo de fuerza y legitimidad democrática. Sin embargo, estas cifras también desataron críticas y cuestionamientos sobre si los temas partidistas deberían ocupar espacio en las sesiones del Congreso del Estado.

El diputado local Carlos Artemio Arreola Mallol defendió el crecimiento del partido como resultado de un trabajo territorial y mecanismos de registro avalados por el INE. "No son solo estadísticas; son millones de voluntades libres y conscientes que decidieron sumarse al proyecto de transformación", dijo, asegurando además el cumplimiento de Morena en materia de transparencia.

Arreola insistió que las once millones de afiliaciones implican responsabilidad ante la ciudadanía y no solo poder político. "La fuerza de Morena no está en los cargos, sino en su gente; mientras haya millones dispuestos a defender el voto, se podrá impulsar el bienestar colectivo", afirmó el legislador.

Por su parte, la presidenta de la mesa directiva, la diputada priista Sara Rocha Medina, cuestionó la pertinencia de tratar temas partidistas en el Congreso: "Lo u´nico que te puedo decir es que todos tenemos derecho a subir los temas de intere´s de cada uno de nosotros como representantes de los partidos que somos. Y yo creo que lo ma´s importante es vivir realidades, no mentiras, no falacias, no engan~os.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Podemos hablar de muchos padrones que son a fuerzas, porque al final del di´a, les dan un recurso y de ahi´ los obligan a empadronarse", señaló, sugiriendo que el debate sobre afiliaciones debería revisarse con cautela.

LEA TAMBIÉN

Morena alcanza 10 millones de afiliados y recibe sanciones del INE

El INE sanciona a partidos políticos, destacando a Morena con la mayor multa, por problemas en afiliaciones políticas en México.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chocan en Congreso por afiliaciones de Morena; les dan dinero: PRI
Chocan en Congreso por afiliaciones de Morena; les dan dinero: PRI

Chocan en Congreso por afiliaciones de Morena; "les dan dinero": PRI

SLP

Ana Paula Vázquez

El diputado Carlos Arreola presumió el crecimiento del Movimiento en el país

Preparan operativo para Caravana de la Fe 2026
Preparan operativo para Caravana de la Fe 2026

Preparan operativo para Caravana de la Fe 2026

SLP

Samuel Moreno

Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional, Bomberos, Cruz Roja y autoridades de salud se unen para proteger a los peregrinos

Por ajustes presupuestales, PJE no renovó 49 contratos
Por ajustes presupuestales, PJE no renovó 49 contratos

Por ajustes presupuestales, PJE no renovó 49 contratos

SLP

Ana Paula Vázquez

Se lanzará una convocatoria para cubrir alrededor de 30 puestos, dijo Lourdes Zarazúa

CMIC inicia 2026 con expectativa de recuperación
CMIC inicia 2026 con expectativa de recuperación

CMIC inicia 2026 con expectativa de recuperación

SLP

Ana Paula Vázquez

Leopoldo Stevens Pérez anticipa un impulso por nuevas obras públicas