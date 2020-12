Chocan Morena y arzobispado de San Luis Potosí

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la Arquidiócesis de San Luis Potosí chocaron luego de que declaraciones del vocero eclesiástico, Juan Jesús Priego Rivera en torno a la situación electoral generaran inconformidad en el partido político, que anunció la presentación de una queja ante la Secretaría de Gobernación contra el religioso.

Hace unos días, Juan Jesús Priego Rivera declaró que es legítimo que la Coalición Sí por México busque quitarle el control del Congreso a Morena, y consideró que esa posibilidad le hace bien a la democracia.

Ayer, Sergio Serrano Soriano, líder estatal de Morena, anunció que presentaría una queja ante la Segob porque está fundada en la intromisión del clero en temas políticos, pues mediante la vocería se exponen declaraciones tendenciosas sobre la coalición "Sí, por San Luis Potosí" y "Sí por México".

"Nos preocupa (...) que la iglesia católica esté metiéndose en asuntos políticos. Vean las declaraciones del vocero del arzobispado hablando de Sí Por México y que esta coalición es la buena", reclamó.

En respuesta, Priego Rivera aclaró que en "ningún momento" declaró que la coalición Sí por México "era la buena", sino que esa alianza y toda oposición "era buena para equilibrar el poder en México".

En atención a su solicitud de derecho de réplica, sentenció que no llamó a votar por ese frente político, ni mucho menos. "No hay proselitismo. Me niego a que hubiera sido una declaración proselitista".

"Está bien, nosotros aceptamos la queja ante Gobernación, pero mi deber es aclarar: que nadie se ha tomado el trabajo de escuchar el audio de la rueda de prensa, sino que se han basado en diversos artículos, es decir, en fuentes de segunda mano", dijo.