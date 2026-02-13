Choque en Industrias y Eje 108 deja solo daños materiales

Un choque entre dos vehículos se registró la tarde de este jueves en el cruce de avenida Industrias y Eje 108, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cuando un vehículo Kia gris que circulaba sobre el Eje 108 intentó incorporarse a la avenida Industrias y fue impactado por un Chevrolet Aveo rojo.

Tras el percance, ambas unidades presentaron daños materiales.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

