logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Fotogalería

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Choque en Industrias y Eje 108 deja solo daños materiales

El accidente ocurrió a las 16:00 horas; no hubo personas lesionadas.

Por Redacción

Febrero 13, 2026 05:37 p.m.
A
Choque en Industrias y Eje 108 deja solo daños materiales

Un choque entre dos vehículos se registró la tarde de este jueves en el cruce de avenida Industrias y Eje 108, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cuando un vehículo Kia gris que circulaba sobre el Eje 108 intentó incorporarse a la avenida Industrias y fue impactado por un Chevrolet Aveo rojo.

Tras el percance, ambas unidades presentaron daños materiales.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque en Industrias y Eje 108 deja solo daños materiales
Choque en Industrias y Eje 108 deja solo daños materiales

Choque en Industrias y Eje 108 deja solo daños materiales

SLP

Redacción

El accidente ocurrió a las 16:00 horas; no hubo personas lesionadas.

Hasta ahora, no es obligatorio el cubrebocas por sarampión: RGC
Hasta ahora, no es obligatorio el cubrebocas por sarampión: RGC

Hasta ahora, no es obligatorio el cubrebocas por sarampión: RGC

SLP

Rubén Pacheco

Se han detectado siete casos en la entidad, la mayoría son importados

Este cambio tiene que continuar", dice Ruth González (video)
Este cambio tiene que continuar", dice Ruth González (video)

"Este cambio tiene que continuar", dice Ruth González (video)

SLP

Ana Paula Vázquez

Evitó declarar más sobre su "destape", pues aseguró que hoy está concentrada en el Senado

Todavía falta tiempo, dice Torres Sánchez sobre su destape
Todavía falta tiempo, dice Torres Sánchez sobre su destape

"Todavía falta tiempo", dice Torres Sánchez sobre su "destape"

SLP

Rubén Pacheco

"Estoy muy contento donde actualmente estoy", señaló el secretario de Gobierno