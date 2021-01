Cierran temprano y locatarios son víctimas de robo

Locatarios del mercado Tangamanga denuncian que han sido víctimas de una serie de robos en el transcurso de la tarde, a partir de que cierran temprano. Dicen creer que hay complicidad entre hampones y los veladores además de que advierten que no es la primera vez que suceden este tipo de delitos.

Los locatarios explicaron que a partir de la implementación de medidas de distanciamiento relacionadas con el semáforo sanitario próximo a la luz roja, de coronavirus Covid-19, el mercado cierra a las seis de la tarde y se supone que por entonces ya no hay nadie que desarrolle actividades más que el personal al cuidado de sus locales.

Explicaron que, con independencia de que hay una determinación de la nueva administradora para el cierre de los locales a más tardar a las 6 de la tarde, alguien permanece en el interior o en su caso personal de vigilancia pudiera estar involucrado puesto que de 6 a 8 de la noche es cuando ocurre la serie de robos.

Aseguraron que cuando llegan los locatarios, encuentran las cortinas con cerraduras forzadas y cuando buscan qué tipo de mercancía les desapareció, no encuentran algo anormal, con excepción de que aquellos que hurgan en las pertenencias y sólo se llevan dinero.

Explicaron que les llama la atención que no hay más que personal para trabajar en el cuidado de las áreas y es precisamente el que no rinde reportes de lo que sucede. Incluso hasta ahora no contribuyeron en las investigaciones para determinar quién se está llevando el dinero de los locatarios.