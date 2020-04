Cierre de oficinas de gobierno pega a los abogados potosinos

Alejandro Delgado, aspirante a la presidencia de la Asociación de Abogados A.C., a nombre de los litigantes solicitó un poco de sensibilidad a las autoridades de los tres Poderes del Estado, ya que no les han presentado ninguna propuesta o programa de apoyo que los ayude a sobrellevar la actual crisis por la contingencia sanitaria del Covid-19.

Señaló que desde el momento que cerraron todas las dependencias del gobierno desde el Poder Judicial del Estado, Registro Público de la Propiedad y Dirección del Registro Civil, así como dependencias municipales y federales, sus casos quedaron detenidos.

Dijo que al no poder trabajar en sus expedientes, los clientes no llegarán a pagar por sus servicios y por ende no podrán solventar sus gastos indispensables como de alimentación.

Puntualizó que el gremio de litigantes pretenden obtener un apoyo económico, para los abogados más necesitados que enfrentan una situación crítica, ya que no cuentan con recursos ni para comer o pagar renta de sus despachos.

Exhortó a los legisladores a crear una reforma en donde se establezcan los mecanismos digitales para poder trabajar sus expedientes de forma virtual y avanzar en esos asuntos.

Alejandro Delgado, indicó que el Poder Judicial del Estado solamente está trabajando los casos más elementales vía virtual, ya que sólo casos urgentes relacionados con violencia intrafamiliar y alimentación son atendidos.