Cinco cosas que deberías hacer con tu celular durante la contingencia

El coronavirus COVID-19 mantiene en alerta a las autoridades de todo el mundo, pero si de verdad queremos evitar más contagios, tenemos que ser responsables y hacer nuestra parte. Es por ello que te compartimos algunos consejos relacionados con el buen uso de tus dispositivos móviles.

Muchos dispositivos, especialmente los celulares, están con nosotros todo el día y se convierten en los mejores compañeros para pasar la contingencia, pero es necesario realizar algunas acciones si queremos mantenerlos funcionando correctamente y, sobre todo, cuidar nuestra salud.

A continuación te damos cinco consejos para estos días:

1. Mantén tu dispositivo y accesorios limpios. Rocía un desinfectante no abrasivo o con base de alcohol (70% de isopropilo) directamente sobre un paño suave sin pelusas y limpia tu dispositivo, smartwatch y audífonos mientras estén apagados y desenchufados. No olvides quitar el case o estuche y desinfectarlo también.

2. No compartas tu teléfono. Envía archivos como fotos, videos y memes a través de mensajes de texto, WhatsApp u otras aplicaciones, pero evita pasar tu teléfono de mano en mano para mostrarlos.

3. No lo dejes en cualquier lado. Dado que los dispositivos pueden recolectar gérmenes, evita colocarlo en superficies en espacios públicos e intenta usar equipos Bluetooth o auriculares de manos libres para minimizar el contacto con tu cara y manos.

4. Activa la alerta de noticias. Mantente al tanto de las notas más relevantes sobre este tema, activa las notificaciones de noticias de fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud o la Secretaría de Salud de México. En casos como este, podemos llegar a encontrar muchas "fake news"; asegúrate de tener fuentes confiables y evita estar mal informado.

5. Carga una batería portátil (power bank) en tu bolsa o mochila. Una pila externa te salvará siempre que tu teléfono esté próximo al 1% de batería. Para no fallar a la hora de escoger una batería portátil, elige una que tenga capacidad de al menos 2,000 mAh para que puedas tener una carga adicional de tu dispositivo ante cualquier contingencia.

Ahora sí, a disfrutar de la tecnología siguiendo las mejores prácticas.