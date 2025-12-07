logo pulso
Circula video de presunta agresión de taxista a adulto mayor

La difusión de un video en redes sociales muestra a un taxista golpeando a un adulto mayor, generando indignación y exigencias de sanciones.

Por Redacción

Diciembre 07, 2025 01:47 p.m.
A
Circula video de presunta agresión de taxista a adulto mayor

Un video que comenzó a circular en grupos de WhatsApp y otras redes sociales encendió alertas por un presunto caso de violencia cometido por un taxista contra un adulto mayor. En la grabación —que se viralizó en cuestión de minutos— se observa al ruletero descender de su unidad y golpear repetidamente al hombre, quien queda con lesiones visibles en el rostro.

La difusión del material provocó indignación entre usuarios, quienes exigieron sanciones ejemplares y mayor vigilancia sobre el gremio de taxistas. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que el hecho haya ocurrido en San Luis Potosí. Únicamente se cuenta con la imagen del vehículo y el número económico 3486 visible en el video, sin que haya sido corroborada su adscripción al transporte local.

La falta de datos precisos, lugar y fecha del suceso ha generado dudas sobre su procedencia, aunque no ha frenado su circulación.

Seguiremos informando

SLP

Redacción

La difusión de un video en redes sociales muestra a un taxista golpeando a un adulto mayor, generando indignación y exigencias de sanciones.

