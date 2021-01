Cirujano del IMSS, en su casa "lo que dure la pandemia"

El 25 de marzo del año pasado, en el Hospital 50 del IMSS, un médico cirujano de 48 años de edad, diabético, artrítico y fumador, asistió en reanimación respiratoria a un paciente con coronavirus. Un par de días después, el médico fue incapacitado por quince días después de manifestar en consulta que tenía tos seca y flujo nasal.

El 29 de marzo un epidemiólogo del IMSS le extendió una constancia en la que se expresa su situación de contacto con un paciente de covid y su condición de vulnerabilidad por su diabetes tipo 2 y el tratamiento inmunosupresor contra su tipo de artritis de columna. No ofrece datos que confirme con análisis de laboratorio que fuese contagiado de covid.

Porque no le permitieron resguardarse en su casa, como vulnerable, promovió amparo y acusó a la dirección del Hospital 50 de poner en riesgo su vida "en virtud de que no implementan las medidas para permitirle que no acuda a su centro de trabajo y se le conceda licencia con goce de sueldo, salarios y prestaciones, al ser una persona vulnerable".

El juez primero de distrito consideró fundada la queja y ordenó a la Dirección del Hospital 50 que "emita un oficio en el que otorguen el resguardo domiciliario a la parte quejosa durante todo el tiempo que dure la pandemia, ocasionada por el virus SARS-COVID-19". La sentencia no establece que haga algún tipo de trabajo a distancia, sólo que se resguarde en su domicilio.