Ciudad tiene muy baja sismicidad

La ciudad de San Luis Potosí es de muy baja sismicidad, con base a esa intensidad es un hecho que los sismos van a seguir, si se considera la zona fronteriza entre dos fallas y el encuentro de dos zonas serranas, informó Rubén Alfonso López Doncel, director del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Precisó que el sismo no solo se sintió en el estado de San Luis Potosí, sino que también hay reportes de que se percibió en León y Silao en el estado de Guanajuato.

Dijo que el caso de los sismos ocurridos en la zona de Santa María del Río, se ubican en una zona conocida como "graben", palabra alemana que significa "trinchera", o el "Grabe de Villa de Reyes", es decir, una zona caracterizada por paredes altas que están curtiendo 2 fallas entre las sierras de San Miguelito y de Gogorrón.

"Se piensa en un país sísmico, pero no es el caso de que San Luis Potosí, donde solo influye en menor medida el Grabe de Villa de Reyes, una depresión justo entre dos paredes altas, y es una trinchera donde está la zona más baja".

Dijo que este grabe, se extiende "y choca por decirlo así, con el área del Cerro del Cubilete, en la zona de Guanajuato, y este grabe, sigue moviéndose un poco, y eso libera presión.

"Es normal, y con seguridad continuarán los sismos, pero nada de alarmas... no va a pasar nada... no va a salir un volcán o algo de esto... esto no va a pasar".

Recordó que existe una red de sismógrafos que aportan más información, en los qué es posible detectar temblores de mucho menos magnitudes.

Dijo que desde hace algunos años ya hay reportes de sismos en esa zona.