Clausura Ecología una recicladora en Soledad

La Dirección de Ecología Municipal de Soledad clausuró una recicladora ubicada en la colonia 21 de Marzo debido a diversas irregularidades en su operación.

La titular del área municipal, Yasmín Luna Barrios, detalló que tras una inspección en empresas con impacto ambiental, se determinó la suspensión de este negocio al no contar con la documentación y reglamentación ambiental vigente.

Detalló que, en el caso de esta recicladora clausurada, el establecimiento no contaba con permisos actualizados y operaba en tres puntos distintos, aunque solo uno estaba registrado ante la autoridad. Además, presentaba deficiencias en el manejo de residuos, al no realizar una adecuada separación de materiales como vidrio y PET, lo que representaba un riesgo ambiental.

Aunado a ello, el sitio carecía de control de plagas, no contaba con manifiestos de fumigación ni con documentación sobre el destino final de los residuos, factores que derivaron en la suspensión total de actividades, tras detectarse reincidencia en las faltas.

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Como parte de las medidas correctivas, se instruyó a los responsables a regularizar sus permisos, mejorar sus procesos internos y reubicarse, ya que este tipo de actividad no es recomendable en zonas urbanas, conforme a la normativa ambiental.

La funcionaria señaló que el caso ya fue turnado a instancias legales y los responsables se comprometieron a trasladar sus operaciones a otro punto dentro del municipio, donde deberán cumplir con todas las disposiciones correspondientes.

Asimismo, indicó que se mantendrá vigilancia constante para asegurar que las actividades se realicen conforme a la ley, subrayando que estas acciones buscan no solo sancionar, sino también orientar a los comerciantes sobre el adecuado manejo de residuos y la protección del medio ambiente.

Finalmente, destacó que también se están reforzando inspecciones en "pedreras" o explotaciones de materiales pétreos, principalmente en la carretera a Matehuala, debido al impacto significativo que generan en el entorno natural.