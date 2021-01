Clausuran 10 negocios en SLP y Soledad, incluyendo restaurantes, bares, gimnasios y canchas de futbol

Ante el incremento en el número de contagios y decesos a causa del coronavirus, así como el creciente riesgo de saturación de los hospitales y el inminente cambio a semáforo rojo, las autoridades de la capital y Soledad reforzaron los operativos y clausuraron varios negocios.

En la capital se cerraron 7 establecimientos, mientras que en Soledad fueron tres clausuras.

En el operativo nocturno mancomunado efectuado en la capital participó personal de la Dirección de Comercio, de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), Protección Civil Municipal, la Dirección de Gobernación, la Policía Metropolitana y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El operativo de este jueves 21 enero inició a las 10 de la noche, conformando cuatro células, de las cuales, una fue destinada al polígono del Centro Histórico y las tres restantes a la Zona Metropolitana.

De las inspecciones se derivaron varias sanciones, entre ellas, la clausura de un salón de tatuajes ubicado en un centro comercial de Lomas de San Luis, por no mostrar licencia de funcionamiento y no respetar horario comercial por Covid-19.

Igualmente se levantó un acta y se clausuró un restaurante de antojitos con venta de cerveza en Sierra Leona, ubicado en Lomas segunda sección, por no presentar licencia de funcionamiento y tampoco respetar horario comercial por coronavirus.

Se detectó también la violación de horario y falta de licencia de funcionamiento a un negocio de antojitos con venta de cerveza en avenida Chapultepec, Colinas del Parque, por lo que fue clausurado.

Fueron también sancionadas con clausuras unas canchas de fútbol rápido ubicadas en Francisco Martínez de la Vega, colonia Juan Sarabia, por no tener vigente la licencia y no respetar horario comercial por Covid-19.

Asimismo, se clausuró un gimnasio en avenida Himno Nacional por no respetar horario comercial; otro restaurante en avenida Carranza, Barrio de Tequisquiapan, por no respetar horario y un bar en avenida Industrias, Jardines del Sur, por no presentar licencia de funcionamiento y no respetar horario comercial establecido por la pandemia.

En Soledad de Graciano Sanchez se clausuraron una taquería, un gimnasio y una cervecería, informo la directora de Comercio Municipal, Graciela Gaitán Díaz.

Indico que para este dispositivo se organizaron en dos células operativas y como resultado de la revisión, clausuraron los tres negocios en mención.

La funcionaria señaló que estos operativos se reforzarán una vez que se anunció de forma oficial que a partir del próximo lunes la entidad potosina entrará a semaforo rojo, por lo que se continuara con los recorridos en todo el municipio para verificar que esten dando cumplimiento a las indicaciones y lineamientos que estableció la secretaría de salud, como son la reducción de aforos y horarios de servicio.

Además de constatar que aquellos giros comerciales como son bares y salones de eventos permanezcan cerrados pues todas sus actividades quedaron suspendidas.